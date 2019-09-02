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Материалы

Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси

02.09.2019, Понедельник, 01:30 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2019

18 августа, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2018

24 сентября, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл

18 августа, суббота 23:00 Сиэтл 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2017

11 сентября, понедельник 04:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

30 июля, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

23 апреля, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл
США. МЛС 2016

25 сентября, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл

31 июля, воскресенье 23:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 июля, суббота 22:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015
1/8 финала
29 октября, четверг 05:00 Сиэтл 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси

5 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 августа, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

13 апреля, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 24 ноября, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 октября, суббота 22:30 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 октября, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл

29 июля, вторник 06:00 Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

22 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

27 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 06:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

16 марта, среда 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 1 ноября, понедельник 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

5 июля, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл

8 мая, суббота 00:00 Сиэтл 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 35 22 9 4 86:37 +49 75
2. Нью-Йорк Сити 35 18 10 7 63:43 +20 64
3. Атланта Юнайтед 35 19 4 12 60:44 +16 61
4. Сиэтл 35 17 8 10 54:50 +4 59
5. Миннесота Юнайтед 35 16 8 11 55:44 +11 56
6. Филадельфия 35 16 7 12 58:52 +6 55
7. Реал Солт-Лейк 35 16 6 13 46:41 +5 54
8. Лос-Анджелес Гэлакси 36 16 4 16 59:61 -2 52
9. Даллас 35 14 9 12 56:46 +10 51
10. Торонто 35 13 12 10 59:54 +5 51
11. Нью-Йорк Ред Буллз 35 15 6 14 56:53 +3 51
12. Ди Си Юнайтед 35 13 11 11 43:40 +3 50
13. Портленд 35 14 7 14 53:52 +1 49
14. Колорадо 36 14 6 16 61:64 -3 48
15. Сан-Хосе 35 13 6 16 54:57 -3 45
16. Нью-Инглэнд 35 11 12 12 51:59 -8 45
17. Монреаль Импакт 35 13 5 17 49:61 -12 44
18. Чикаго Файр 34 10 11 13 55:48 +7 41
19. Коламбус 35 11 8 16 40:47 -7 41
20. Динамо Хью 35 12 5 18 50:60 -10 41
21. Cпортинг КС 35 11 8 16 52:68 -16 41
22. Орландо Сити 35 9 11 15 44:52 -8 38
23. Ванкувер Уайткепс 34 8 9 17 37:61 -24 33
24. Цинциннати 35 6 6 23 33:78 -45 24
25. Нэшвилл 1 0 0 1 1:2 -1 0
26. Интер 1 0 0 1 0:1 -1 0
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