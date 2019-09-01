Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо

|
|13 мая, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|13 мая, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|12 марта, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Колорадо
|
|17 апреля, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|30 апреля, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Колорадо
|
|15 марта, суббота
|23:59
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Колорадо
|
|5 июля, пятница
|05:30
|Колорадо
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Регулярный чемпионат,
|25 марта, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4:1
|Колорадо
|
|21 июля, четверг
|00:00
|Колорадо
|4:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|26 мая, четверг
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:2
|Колорадо
|
|11 сентября, суббота
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:1
|Колорадо
|
|5 июля, понедельник
|00:00
|Колорадо
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лос-Анджелес
|35
|22
|9
|4
|86:37
|+49
|75
|2.
|Нью-Йорк Сити
|35
|18
|10
|7
|63:43
|+20
|64
|3.
|Атланта Юнайтед
|35
|19
|4
|12
|60:44
|+16
|61
|4.
|Сиэтл
|35
|17
|8
|10
|54:50
|+4
|59
|5.
|Миннесота Юнайтед
|35
|16
|8
|11
|55:44
|+11
|56
|6.
|Филадельфия
|35
|16
|7
|12
|58:52
|+6
|55
|7.
|Реал Солт-Лейк
|35
|16
|6
|13
|46:41
|+5
|54
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|36
|16
|4
|16
|59:61
|-2
|52
|9.
|Даллас
|35
|14
|9
|12
|56:46
|+10
|51
|10.
|Торонто
|35
|13
|12
|10
|59:54
|+5
|51
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|35
|15
|6
|14
|56:53
|+3
|51
|12.
|Ди Си Юнайтед
|35
|13
|11
|11
|43:40
|+3
|50
|13.
|Портленд
|35
|14
|7
|14
|53:52
|+1
|49
|14.
|Колорадо
|36
|14
|6
|16
|61:64
|-3
|48
|15.
|Сан-Хосе
|35
|13
|6
|16
|54:57
|-3
|45
|16.
|Нью-Инглэнд
|35
|11
|12
|12
|51:59
|-8
|45
|17.
|Монреаль Импакт
|35
|13
|5
|17
|49:61
|-12
|44
|18.
|Чикаго Файр
|34
|10
|11
|13
|55:48
|+7
|41
|19.
|Коламбус
|35
|11
|8
|16
|40:47
|-7
|41
|20.
|Динамо Хью
|35
|12
|5
|18
|50:60
|-10
|41
|21.
|Cпортинг КС
|35
|11
|8
|16
|52:68
|-16
|41
|22.
|Орландо Сити
|35
|9
|11
|15
|44:52
|-8
|38
|23.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|8
|9
|17
|37:61
|-24
|33
|24.
|Цинциннати
|35
|6
|6
|23
|33:78
|-45
|24
|25.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|26.
|Интер
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0