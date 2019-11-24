Введите ваш ник на сайте

Хоффенхайм - Майнц

24.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Бундеслига, 12 тур Хоффенхайм - Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 16:30 Майнц 4:2 Хоффенхайм
17 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:2 Майнц
5 тур
20 сентября, среда 21:30 Майнц 2:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
19 тур
4 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Майнц
2 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 Майнц 4:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
20 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:2 Майнц
5 тур
18 сентября, пятница 21:30 Майнц 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
28 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Майнц
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Майнц 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
25 тур
15 марта, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:4 Майнц
8 тур
5 октября, суббота 17:30 Майнц 2:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
16 марта, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Майнц
9 тур
27 октября, суббота 17:30 Майнц 3:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
17 февраля, пятница 23:30 Хоффенхайм 1:1 Майнц
5 тур
10 сентября, суббота 17:30 Майнц 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Майнц
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Майнц 4:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
7 марта, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 0:1 Майнц
8 тур
3 октября, суббота 17:30 Майнц 2:1 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
...
  • Читайте нас: 