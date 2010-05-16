Эсбьерг - Нордшелланд

|21 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:0
|Эсбьерг
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:4
|Эсбьерг
|21 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:0
|Эсбьерг
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:4
|Эсбьерг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|33
|21
|5
|7
|61:22
|+39
|68
|2.
|Оденсе
|33
|17
|8
|8
|46:34
|+12
|59
|3.
|Брондбю
|33
|15
|7
|11
|57:50
|+7
|52
|4.
|Эсбьерг
|33
|13
|11
|9
|48:43
|+5
|50
|5.
|Ольборг
|33
|13
|9
|11
|36:30
|+6
|48
|6.
|Мидтьюлланд
|33
|14
|5
|14
|45:48
|-3
|47
|7.
|Нордшелланд
|33
|12
|7
|14
|40:41
|-1
|43
|8.
|Силькеборг
|33
|12
|7
|14
|47:51
|-4
|43
|9.
|Сендерийск
|33
|11
|8
|14
|32:37
|-5
|41
|10.
|Рандерс
|33
|10
|10
|13
|37:43
|-6
|40
|11.
|Орхус
|33
|10
|8
|15
|36:47
|-11
|38
|12.
|Кеге
|33
|4
|7
|22
|30:69
|-39
|19