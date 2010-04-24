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Оденсе - Силькеборг

24.04.2010, Суббота, 19:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Чемпионат Дании, 29 тур Оденсе - Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
15 тур
7 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
7 тур
31 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 5 7 61:22 +39 68
2. Оденсе 33 17 8 8 46:34 +12 59
3. Брондбю 33 15 7 11 57:50 +7 52
4. Эсбьерг 33 13 11 9 48:43 +5 50
5. Ольборг 33 13 9 11 36:30 +6 48
6. Мидтьюлланд 33 14 5 14 45:48 -3 47
7. Нордшелланд 33 12 7 14 40:41 -1 43
8. Силькеборг 33 12 7 14 47:51 -4 43
9. Сендерийск 33 11 8 14 32:37 -5 41
10. Рандерс 33 10 10 13 37:43 -6 40
11. Орхус 33 10 8 15 36:47 -11 38
12. Кеге 33 4 7 22 30:69 -39 19
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