Введите ваш ник на сайте

Шинник - Луч

13.11.2019, Среда, 18:30 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 23 тур Шинник - Луч
Россия. ФНЛ (2019/2020)
5 тур
28 июля, воскресенье 10:00 Луч 2:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2018/2019)
35 тур
4 мая, суббота 10:00 Луч 0:2 Шинник
17 тур
20 октября, суббота 15:00 Шинник 0:0 Луч
Россия. ФНЛ (2017/2018)
23 тур
12 ноября, воскресенье 08:00 Луч 3:1 Шинник
5 тур
30 июля, воскресенье 16:00 Шинник 1:1 Луч
Россия. ФНЛ (2016/2017)
23 тур
19 ноября, суббота 09:00 Луч 1:0 Шинник
5 тур
31 июля, воскресенье 18:30 Шинник 3:1 Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
33 тур
25 апреля, понедельник 18:30 Шинник 1:1 Луч
15 тур
11 октября, воскресенье 09:00 Луч 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
24 тур
22 марта, воскресенье 09:00 Луч 1:2 Шинник
8 тур
24 августа, воскресенье 14:00 Шинник 1:1 Луч
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Стыковые матчи (2-е места),
19 февраля, четверг 13:45 Шинник 1:1
(4:2)п		 Луч
Россия. ФНЛ (2013/2014)
20 тур
23 октября, среда 19:00 Шинник 1:0 Луч
2 тур
13 июля, суббота 11:00 Луч 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 34 тур
17 октября, понедельник 12:00 Луч 2:1 Шинник
Второй этап, 14 тур
7 июня, вторник 18:30 Шинник 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
25 сентября, суббота 17:00 Шинник 3:2 Луч
12 тур
24 мая, понедельник 12:00 Луч 3:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
32 тур
22 сентября, вторник 18:30 Шинник 1:3 Луч
12 тур
25 мая, понедельник 12:00 Луч 0:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 17:30 Шинник 1:2 Луч
3 тур
29 марта, суббота 12:00 Луч 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
20 октября, пятница 00:00 Шинник 1:3 Луч
8 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Луч 1:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
...
  • Читайте нас: 