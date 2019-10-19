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Материалы

Луч - Енисей

19.10.2019, Суббота, 09:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 18 тур Луч - Енисей
Россия. ФНЛ (2017/2018)
31 тур
7 апреля, суббота 10:00 Луч 0:1 Енисей
13 тур
10 сентября, воскресенье 13:00 Енисей 4:0 Луч
Россия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 12:00 Луч 2:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
25 тур
8 марта, среда 11:00 Енисей 0:0 Луч
7 тур
13 августа, суббота 12:00 Луч 0:2 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
35 тур
6 мая, пятница 15:00 Енисей 0:2 Луч
17 тур
19 октября, понедельник 12:00 Луч 2:2 Енисей
Россия. ФНЛ (2014/2015)
31 тур
10 мая, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 Луч
15 тур
19 октября, воскресенье 11:00 Луч 0:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2013/2014)
36 тур
5 мая, понедельник 12:00 Луч 4:0 Енисей
18 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Енисей 1:0 Луч
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 47 тур
15 мая, вторник 15:00 Енисей 0:0 Луч
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 30 тур
25 сентября, воскресенье 11:00 Луч 0:0 Енисей
Второй этап, 10 тур
18 мая, среда 15:00 Енисей 2:1 Луч
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 14:30 Енисей 1:0 Луч
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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