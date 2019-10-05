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Торпедо - Шинник

05.10.2019, Суббота, 18:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. ФНЛ, 16 тур Торпедо - Шинник
Россия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
22 августа, среда 19:30 Торпедо 2:0 Шинник
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 3 тур
17 февраля, понедельник 13:00 Шинник 1:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2013/2014)
23 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо 1:0 Шинник
5 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
21 тур
12 ноября, понедельник 18:30 Шинник 3:2 Торпедо
5 тур
6 августа, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 50 тур
3 мая, четверг 18:30 Шинник 1:0 Торпедо
Второй этап, 43 тур
31 марта, суббота 13:00 Торпедо 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 18:30 Шинник 0:4 Торпедо
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
25 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
1 октября, суббота 16:00 Шинник 1:3 Торпедо
10 тур
28 мая, суббота 17:00 Торпедо 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Шинник 3:1 Торпедо
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Шинник 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Шинник
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Торпедо 0:1 Шинник
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Шинник
1 тур
17 марта, понедельник 00:00 Шинник 1:3 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Торпедо 1:0 Шинник
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Шинник 0:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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