Крузейро - Атлетико Минейро

|13 тур
|5 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Крузейро
|13 тур
|5 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Крузейро
|25 тур
|16 сентября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:0
|Атлетико Минейро
|6 тур
|19 мая, суббота
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Крузейро
|30 тур
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:3
|Атлетико Минейро
|11 тур
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|3:1
|Крузейро
|26 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Минейро
|7 тур
|12 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:3
|Крузейро
|25 тур
|13 сентября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Минейро
|6 тур
|7 июня, воскресенье
|00:30
|Атлетико Минейро
|1:3
|Крузейро
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Крузейро
|2:3
|Атлетико Минейро
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Крузейро
|28 тур
|13 октября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Крузейро
|9 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|Крузейро
|4:1
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|38
|28
|6
|4
|86:37
|+49
|90
|2.
|Палмейрас
|38
|21
|11
|6
|61:32
|+29
|74
|3.
|Сантос
|38
|22
|8
|8
|60:33
|+27
|74
|4.
|Гремио
|38
|19
|8
|11
|64:39
|+25
|65
|5.
|Атлетико Пар
|38
|18
|10
|10
|51:32
|+19
|64
|6.
|Сан-Паулу
|38
|17
|12
|9
|39:30
|+9
|63
|7.
|Интернасьонал
|38
|16
|9
|13
|44:39
|+5
|57
|8.
|Коринтианс
|38
|14
|14
|10
|42:34
|+8
|56
|9.
|Форталеза
|38
|15
|8
|15
|50:49
|+1
|53
|10.
|Гойас
|38
|15
|7
|16
|46:64
|-18
|52
|11.
|Баия
|38
|12
|13
|13
|44:43
|+1
|49
|12.
|Васко да Гама
|38
|12
|13
|13
|39:45
|-6
|49
|13.
|Атлетико Минейро
|38
|13
|9
|16
|45:49
|-4
|48
|14.
|Флуминенсе
|38
|12
|10
|16
|38:46
|-8
|46
|15.
|Ботафого
|38
|13
|4
|21
|31:45
|-14
|43
|16.
|Сеара
|38
|10
|9
|19
|36:41
|-5
|39
|17.
|Крузейро
|38
|7
|15
|16
|27:46
|-19
|36
|18.
|Шапекоэнсе
|38
|7
|11
|20
|31:52
|-21
|32
|19.
|ЦСА
|38
|8
|8
|22
|24:58
|-34
|32
|20.
|Аваи
|38
|3
|11
|24
|18:62
|-44
|20