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Крузейро - Атлетико Минейро

10.11.2019, Воскресенье, 22:00 мск Белу-Оризонти, стадион Минейран Бразилия. Серия А, 32 тур Крузейро - Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
13 тур
5 августа, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
25 тур
16 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро
6 тур
19 мая, суббота 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2017
30 тур
22 октября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро
11 тур
2 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2016
26 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро
7 тур
12 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2015
25 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро
6 тур
7 июня, воскресенье 00:30 Атлетико Минейро 1:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Крузейро 2:3 Атлетико Минейро
4 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
13 октября, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро
9 тур
28 июля, воскресенье 00:00 Крузейро 4:1 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фламенго 38 28 6 4 86:37 +49 90
2. Палмейрас 38 21 11 6 61:32 +29 74
3. Сантос 38 22 8 8 60:33 +27 74
4. Гремио 38 19 8 11 64:39 +25 65
5. Атлетико Пар 38 18 10 10 51:32 +19 64
6. Сан-Паулу 38 17 12 9 39:30 +9 63
7. Интернасьонал 38 16 9 13 44:39 +5 57
8. Коринтианс 38 14 14 10 42:34 +8 56
9. Форталеза 38 15 8 15 50:49 +1 53
10. Гойас 38 15 7 16 46:64 -18 52
11. Баия 38 12 13 13 44:43 +1 49
12. Васко да Гама 38 12 13 13 39:45 -6 49
13. Атлетико Минейро 38 13 9 16 45:49 -4 48
14. Флуминенсе 38 12 10 16 38:46 -8 46
15. Ботафого 38 13 4 21 31:45 -14 43
16. Сеара 38 10 9 19 36:41 -5 39
17. Крузейро 38 7 15 16 27:46 -19 36
18. Шапекоэнсе 38 7 11 20 31:52 -21 32
19. ЦСА 38 8 8 22 24:58 -34 32
20. Аваи 38 3 11 24 18:62 -44 20
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