Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Станислав Сухина

Ростов - Зенит

09.07.2005, Суббота, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов - Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
...
  • Читайте нас: 