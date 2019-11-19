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Северная Македония - Израиль

19.11.2019, Вторник, 22:45 мск Скопье, стадион Тоше Проески Отбор ЧЕ-2020, 10 тур Северная Македония - Израиль
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа G
5 тур
5 сентября, четверг 21:45 Израиль 1:1 Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа G
7 тур
2 сентября, суббота 21:45 Израиль 0:1 Северная Македония
2 тур
6 октября, четверг 21:45 Северная Македония 1:2 Израиль
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
18 тур
21 ноября, среда 20:00 Израиль 1:0 Северная Македония
10 тур
2 июня, суббота 21:30 Северная Македония 1:2 Израиль
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Польша 10 8 1 1 18:5 +13 25
2. Австрия 10 6 1 3 19:9 +10 19
3. Северная Македония 10 4 2 4 12:13 -1 14
4. Словения 10 4 2 4 16:11 +5 14
5. Израиль 10 3 2 5 16:18 -2 11
6. Латвия 10 1 0 9 3:28 -25 3
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