Черногория - Болгария

|1 тур
|22 марта, пятница
|20:00
|Болгария
|1:1
|Черногория
|1 тур
|22 марта, пятница
|20:00
|Болгария
|1:1
|Черногория
|7 тур
|4 июня, суббота
|22:30
|Черногория
|1:1
|Болгария
|2 тур
|7 сентября, вторник
|21:30
|Болгария
|0:1
|Черногория
|8 тур
|5 сентября, суббота
|21:30
|Болгария
|4:1
|Черногория
|1 тур
|6 сентября, суббота
|22:00
|Черногория
|2:2
|Болгария
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|8
|7
|0
|1
|37:6
|+31
|21
|2.
|Чехия
|8
|5
|0
|3
|13:11
|+2
|15
|3.
|Косово
|8
|3
|2
|3
|13:16
|-3
|11
|4.
|Болгария
|8
|1
|3
|4
|6:17
|-11
|6
|5.
|Черногория
|8
|0
|3
|5
|3:22
|-19
|3