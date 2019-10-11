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Черногория - Болгария

11.10.2019, Пятница, 21:45 мск Подгорица, стадион Под Горицом Отбор ЧЕ-2020, 7 тур Черногория - Болгария
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа A
1 тур
22 марта, пятница 20:00 Болгария 1:1 Черногория
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа G
7 тур
4 июня, суббота 22:30 Черногория 1:1 Болгария
2 тур
7 сентября, вторник 21:30 Болгария 0:1 Черногория
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
8 тур
5 сентября, суббота 21:30 Болгария 4:1 Черногория
1 тур
6 сентября, суббота 22:00 Черногория 2:2 Болгария
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 8 7 0 1 37:6 +31 21
2. Чехия 8 5 0 3 13:11 +2 15
3. Косово 8 3 2 3 13:16 -3 11
4. Болгария 8 1 3 4 6:17 -11 6
5. Черногория 8 0 3 5 3:22 -19 3
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