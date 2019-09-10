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Черногория - Чехия

10.09.2019, Вторник, 21:45 мск Подгорица, стадион Под Горицом Отбор ЧЕ-2020, 6 тур Черногория - Чехия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа A
4 тур
10 июня, понедельник 21:45 Чехия 3:0 Черногория
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011)
Финал
ответный матч		 15 ноября, вторник 23:15 Черногория 0:1 Чехия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011)
Финал
первый матч		 11 ноября, пятница 23:15 Чехия 2:0 Черногория
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 8 7 0 1 37:6 +31 21
2. Чехия 8 5 0 3 13:11 +2 15
3. Косово 8 3 2 3 13:16 -3 11
4. Болгария 8 1 3 4 6:17 -11 6
5. Черногория 8 0 3 5 3:22 -19 3
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