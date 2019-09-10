Черногория - Чехия

|4 тур
|10 июня, понедельник
|21:45
|Чехия
|3:0
|Черногория
|4 тур
|10 июня, понедельник
|21:45
|Чехия
|3:0
|Черногория
|Финал
ответный матч
|15 ноября, вторник
|23:15
|Черногория
|0:1
|Чехия
|Финал
первый матч
|11 ноября, пятница
|23:15
|Чехия
|2:0
|Черногория
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|8
|7
|0
|1
|37:6
|+31
|21
|2.
|Чехия
|8
|5
|0
|3
|13:11
|+2
|15
|3.
|Косово
|8
|3
|2
|3
|13:16
|-3
|11
|4.
|Болгария
|8
|1
|3
|4
|6:17
|-11
|6
|5.
|Черногория
|8
|0
|3
|5
|3:22
|-19
|3