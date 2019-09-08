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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
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Косово - Чехия

07.09.2019, Суббота, 16:00 мск Отбор ЧЕ-2020, 5 тур Косово - Чехия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 8 7 0 1 37:6 +31 21
2. Чехия 8 5 0 3 13:11 +2 15
3. Косово 8 3 2 3 13:16 -3 11
4. Болгария 8 1 3 4 6:17 -11 6
5. Черногория 8 0 3 5 3:22 -19 3
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