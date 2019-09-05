Финляндия - Греция

|5 тур
|15 ноября, четверг
|22:45
|Греция
|1:0
|Финляндия
|4 тур
|15 октября, понедельник
|21:45
|Финляндия
|2:0
|Греция
|5 тур
|15 ноября, четверг
|22:45
|Греция
|1:0
|Финляндия
|4 тур
|15 октября, понедельник
|21:45
|Финляндия
|2:0
|Греция
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Италия
|10
|10
|0
|0
|37:4
|+33
|30
|2.
|Финляндия
|10
|6
|0
|4
|16:10
|+6
|18
|3.
|Греция
|10
|4
|2
|4
|12:14
|-2
|14
|4.
|Босния и Герцеговина
|10
|4
|1
|5
|20:17
|+3
|13
|5.
|Армения
|10
|3
|1
|6
|14:25
|-11
|10
|6.
|Лихтенштейн
|10
|0
|2
|8
|2:31
|-29
|2