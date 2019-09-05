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Судьи
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Бенидорм)

Финляндия - Греция

05.09.2019, Четверг, 21:45 мск Хельсинки, стадион Олимпик Стэдиум Отбор ЧЕ-2020, 5 тур Финляндия - Греция
, группа C2
5 тур
15 ноября, четверг 22:45 Греция 1:0 Финляндия
4 тур
15 октября, понедельник 21:45 Финляндия 2:0 Греция
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа F
7 тур
4 сентября, пятница 21:45 Греция 0:1 Финляндия
2 тур
11 октября, суббота 22:45 Финляндия 1:1 Греция
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 10 10 0 0 37:4 +33 30
2. Финляндия 10 6 0 4 16:10 +6 18
3. Греция 10 4 2 4 12:14 -2 14
4. Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20:17 +3 13
5. Армения 10 3 1 6 14:25 -11 10
6. Лихтенштейн 10 0 2 8 2:31 -29 2
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