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Судьи
Главный судья:
Жонатан Лардо (Уффе)

Гибралтар - Дания

05.09.2019, Четверг, 21:45 мск Гибралтар, стадион Виктория Стэдиум Отбор ЧЕ-2020, 5 тур Гибралтар - Дания
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швейцария 8 5 2 1 19:6 +13 17
2. Дания 8 4 4 0 23:6 +17 16
3. Ирландия 8 3 4 1 7:5 +2 13
4. Грузия 8 2 2 4 7:11 -4 8
5. Гибралтар 8 0 0 8 3:31 -28 0
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