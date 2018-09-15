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Химик-Арсенал - Строгино

15.09.2018, Суббота, 16:00 мск Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур Химик-Арсенал - Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
26 тур
27 мая, воскресенье 17:00 Химик-Арсенал 3:0 Строгино
1 тур
19 июля, среда 17:00 Строгино 1:0 Химик-Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 26 20 5 1 48:17 +31 65
2. Сокол 26 18 4 4 49:18 +31 58
3. Металлург Лп 26 15 6 5 47:25 +22 51
4. Динамо Бр 26 15 3 8 40:21 +19 48
5. Зоркий 26 10 6 10 40:34 +6 36
6. Калуга 26 10 6 10 30:29 +1 36
7. Химик-Арсенал 26 9 5 12 24:33 -9 32
8. Рязань 26 8 7 11 26:31 -5 31
9. Квант 26 7 10 9 35:36 -1 31
10. Салют 26 7 10 9 26:30 -4 31
11. Ротор (мол) 26 9 3 14 30:47 -17 30
12. Сатурн 26 5 8 13 23:40 -17 23
13. Строгино 26 5 2 19 21:45 -24 17
14. Химки-2 26 1 11 14 22:55 -33 14
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