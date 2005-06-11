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Судьи
Главный судья:
Алексей Тюмин (Новочеркасск)
Помощники:
Тюмин

Шинник - Локомотив

11.06.2005, Суббота, 16:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. Премьер-лига, 11 тур Шинник - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Шинник 0:2 Локомотив
1 тур
15 марта, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
16 октября, четверг 00:00 Локомотив 6:1 Шинник
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Шинник 0:0 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Шинник
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:4 Локомотив
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Шинник
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Шинник
6 тур
2 мая, суббота 00:00 Шинник 0:1 Локомотив
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:1 Локомотив
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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