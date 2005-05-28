Локомотив - Динамо

|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Динамо
|2:4
|Локомотив
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|8 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|21 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:4
|Локомотив
|7 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|23 тур
|16 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|6 тур
|19 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|24 тур
|14 августа, среда
|00:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|7 тур
|14 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Динамо
|30 тур
|26 октября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|2 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|1 тур
|15 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|33 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|48:20
|+28
|62
|2.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|47:26
|+21
|56
|3.
|Локомотив
|30
|14
|14
|2
|41:18
|+23
|56
|4.
|Рубин
|30
|14
|9
|7
|45:31
|+14
|51
|5.
|Москва
|30
|14
|8
|8
|36:26
|+10
|50
|6.
|Зенит
|30
|13
|10
|7
|45:26
|+19
|49
|7.
|Торпедо М
|30
|12
|9
|9
|37:33
|+4
|45
|8.
|Динамо М
|30
|12
|2
|16
|36:46
|-10
|38
|9.
|Шинник
|30
|9
|11
|10
|26:31
|-5
|38
|10.
|Томь
|30
|9
|10
|11
|28:33
|-5
|37
|11.
|Сатурн
|30
|8
|9
|13
|23:25
|-2
|33
|12.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|12
|11
|25:36
|-11
|33
|13.
|Ростов
|30
|8
|7
|15
|26:41
|-15
|31
|14.
|Крылья Советов
|30
|7
|8
|15
|29:44
|-15
|29
|15.
|Алания
|30
|5
|8
|17
|27:53
|-26
|23
|16.
|Ахмат
|30
|5
|5
|20
|20:50
|-30
|14
|* - Ахмат: снято 6