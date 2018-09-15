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Де Графсхап - Венло

15.09.2018, Суббота, 19:30 мск Дутинхем, стадион Де Вейверберг Голландия. Эредивизие, 5 тур Де Графсхап - Венло
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
18 февраля, суббота 22:45 Де Графсхап 1:4 Венло
14 тур
26 ноября, суббота 22:45 Венло 1:2 Де Графсхап
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Де Графсхап 1:0 Венло
7 тур
26 сентября, воскресенье 18:30 Венло 1:0 Де Графсхап
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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