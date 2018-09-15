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ОФИ - ПАОК

15.09.2018, Суббота, 18:15 мск Ираклион, стадион Теодорос Вардиноянис Греция. Суперлига, 3 тур ОФИ - ПАОК
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 18:15 ОФИ 3:1 ПАОК
5 тур
28 сентября, воскресенье 21:30 ПАОК 4:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
23 тур
5 февраля, среда 21:30 ПАОК 5:0 ОФИ
6 тур
29 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПАОК 30 26 4 0 66:14 +52 82
2. Олимпиакос 29 23 3 3 68:17 +51 72
3. АЕК 30 18 6 6 50:19 +31 60
4. Атромитос 30 15 7 8 41:28 +13 52
5. Арис 30 15 4 11 46:33 +13 49
6. Панатинаикос 29 13 8 8 38:27 +11 47
7. Паниониос 30 11 5 14 27:45 -18 38
8. ПАС Ламия 30 9 10 11 28:37 -9 37
9. Панетоликос 30 10 6 14 34:48 -14 36
10. Ларисса 30 8 10 12 26:34 -8 34
11. Астерас 30 8 9 13 25:30 -5 33
12. Ксанти 30 7 11 12 22:34 -12 32
13. ОФИ 30 7 11 12 30:42 -12 32
14. ПАС 30 7 6 17 19:38 -19 27
15. Левадиакос 30 5 6 19 15:45 -30 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11:55 -44 10
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