ОФИ - ПАОК

|22 тур
|4 февраля, среда
|18:15
|ОФИ
|3:1
|ПАОК
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|4:0
|ОФИ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПАОК
|30
|26
|4
|0
|66:14
|+52
|82
|2.
|Олимпиакос
|29
|23
|3
|3
|68:17
|+51
|72
|3.
|АЕК
|30
|18
|6
|6
|50:19
|+31
|60
|4.
|Атромитос
|30
|15
|7
|8
|41:28
|+13
|52
|5.
|Арис
|30
|15
|4
|11
|46:33
|+13
|49
|6.
|Панатинаикос
|29
|13
|8
|8
|38:27
|+11
|47
|7.
|Паниониос
|30
|11
|5
|14
|27:45
|-18
|38
|8.
|ПАС Ламия
|30
|9
|10
|11
|28:37
|-9
|37
|9.
|Панетоликос
|30
|10
|6
|14
|34:48
|-14
|36
|10.
|Ларисса
|30
|8
|10
|12
|26:34
|-8
|34
|11.
|Астерас
|30
|8
|9
|13
|25:30
|-5
|33
|12.
|Ксанти
|30
|7
|11
|12
|22:34
|-12
|32
|13.
|ОФИ
|30
|7
|11
|12
|30:42
|-12
|32
|14.
|ПАС
|30
|7
|6
|17
|19:38
|-19
|27
|15.
|Левадиакос
|30
|5
|6
|19
|15:45
|-30
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|30
|2
|4
|24
|11:55
|-44
|10