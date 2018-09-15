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Рейнджерс - Данди

15.09.2018, Суббота, 17:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-лига, 5 тур Рейнджерс - Данди
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Рейнджерс 4:0 Данди
15 тур
24 ноября, пятница 22:45 Данди 2:1 Рейнджерс
5 тур
9 сентября, суббота 17:00 Рейнджерс 4:1 Данди
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 18:15 Данди 2:1 Рейнджерс
14 тур
19 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:0 Данди
2 тур
13 августа, суббота 14:15 Данди 1:2 Рейнджерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 27 6 5 77:20 +57 87
2. Рейнджерс 38 23 9 6 82:27 +55 78
3. Килмарнок 38 19 10 9 50:31 +19 67
4. Абердин 38 20 7 11 57:44 +13 67
5. Хиберниан 38 14 12 12 51:39 +12 54
6. Сент-Джонстон 38 15 7 16 38:48 -10 52
7. Хартс 38 15 6 17 42:50 -8 51
8. Мазервелл 38 15 6 17 46:56 -10 51
9. Ливингстон 38 11 11 16 42:44 -2 44
10. Гамильтон Академикал 38 9 6 23 28:75 -47 33
11. Сент-Миррен 38 8 8 22 34:66 -32 32
12. Данди 38 5 6 27 31:78 -47 21
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