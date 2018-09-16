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Дукла - Слован

16.09.2018, Воскресенье, 16:00 мск Прага, стадион Юлишка Чехия. Синот Лига, 8 тур Дукла - Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
14 апреля, суббота 19:00 Дукла 2:0 Слован
10 тур
14 октября, суббота 18:00 Слован 3:0 Дукла
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
16 апреля, воскресенье 16:00 Слован 3:1 Дукла
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Дукла 0:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
12 февраля, пятница 20:00 Дукла 2:0 Слован
3 тур
10 августа, понедельник 20:00 Слован 1:1 Дукла
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
27 февраля, пятница 20:00 Дукла 3:1 Слован
4 тур
15 августа, пятница 20:00 Слован 0:0 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Дукла 0:1 Слован
15 тур
23 ноября, суббота 19:00 Слован 0:1 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
23 ноября, пятница 21:00 Дукла 3:0 Слован
2 тур
4 августа, суббота 20:00 Слован 3:2 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 22:05 Дукла 1:2 Слован
9 тур
1 октября, суббота 20:00 Слован 1:2 Дукла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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