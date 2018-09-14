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Олимп-Долгопрудный - ЦРФСО

14.09.2018, Пятница, 18:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур Олимп-Долгопрудный - ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
20 тур
20 апреля, пятница 18:00 ЦРФСО 0:3 Олимп-Долгопрудный
8 тур
8 сентября, пятница 18:00 Олимп-Долгопрудный 0:0 ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 2:2 ЦРФСО
12 тур
9 октября, воскресенье 15:00 ЦРФСО 2:1 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
29 тур
26 мая, четверг 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:0 ЦРФСО
15 тур
17 октября, суббота 17:00 ЦРФСО 0:0 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
17 тур
23 октября, четверг 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:2 ЦРФСО
3 тур
25 июля, пятница 18:30 ЦРФСО 0:1 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:1 ЦРФСО
11 тур
4 сентября, среда 18:30 ЦРФСО 3:2 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
21 тур
29 апреля, понедельник 18:30 ЦРФСО 1:0 Олимп-Долгопрудный
7 тур
24 августа, пятница 18:30 Олимп-Долгопрудный 2:2 ЦРФСО
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
30 июля, понедельник 18:30 Олимп-Долгопрудный 2:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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