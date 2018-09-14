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Эсбьерг - Оденсе

14.09.2018, Пятница, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 9 тур Эсбьерг - Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
6 тур
8 мая, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:1 Оденсе
2 тур
7 апреля, пятница 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
1 декабря, четверг 22:00 Оденсе 0:1 Эсбьерг
6 тур
22 августа, понедельник 20:00 Эсбьерг 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
2 мая, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Оденсе
17 тур
30 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Эсбьерг
8 тур
14 сентября, понедельник 20:00 Эсбьерг 4:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
24 апреля, пятница 19:30 Эсбьерг 0:2 Оденсе
22 тур
20 марта, пятница 20:30 Оденсе 0:2 Эсбьерг
11 тур
20 октября, понедельник 21:00 Эсбьерг 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Эсбьерг
20 тур
2 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:0 Оденсе
11 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 6:2 Оденсе
19 тур
1 декабря, суббота 20:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
9 тур
14 сентября, пятница 20:30 Эсбьерг 3:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
2 мая, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Эсбьерг
16 тур
13 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
1 тур
17 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 20:00 Оденсе 0:0 Эсбьерг
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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