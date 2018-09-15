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Остенде - Серкль Брюгге

15.09.2018, Суббота, 21:00 мск Остенде, стадион Альбертпаркстадион Бельгия. Про-Лига, 7 тур Остенде - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
20 декабря, суббота 22:00 Остенде 2:0 Серкль Брюгге
3 тур
9 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:1 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
18 тур
7 декабря, суббота 23:00 Остенде 2:0 Серкль Брюгге
4 тур
17 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:0 Остенде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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