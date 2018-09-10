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Лада-Тольятти - Челябинск

10.09.2018, Понедельник, 16:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Лада-Тольятти - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
19 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
7 тур
1 сентября, пятница 15:30 Челябинск 5:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
27 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Челябинск
17 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Челябинск
9 тур
9 сентября, пятница 15:30 Челябинск 6:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
19 тур
14 апреля, четверг 17:00 Лада-Тольятти 0:0 Челябинск
18 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 7:0 Лада-Тольятти
1 тур
20 июля, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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