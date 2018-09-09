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Зенит-Ижевск - Звезда

09.09.2018, Воскресенье, 16:00 мск Ижевск, стадион Купол Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Зенит-Ижевск - Звезда
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 17:00 Звезда 2:3 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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