Зенит-Ижевск - Звезда

|1/128 финала
|30 июля, понедельник
|17:00
|Звезда
|2:3
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|30 июля, понедельник
|17:00
|Звезда
|2:3
|Зенит-Ижевск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|23
|18
|3
|2
|48:12
|+36
|57
|2.
|КАМАЗ
|23
|11
|6
|6
|39:24
|+15
|39
|3.
|Сызрань-2003
|23
|12
|2
|9
|28:26
|+2
|38
|4.
|Волга Ул
|23
|10
|4
|9
|24:22
|+2
|34
|5.
|Носта
|23
|10
|4
|9
|35:39
|-4
|34
|6.
|Звезда
|23
|9
|7
|7
|37:32
|+5
|34
|7.
|Зенит Иж
|23
|8
|7
|8
|29:28
|+1
|31
|8.
|Урал-2
|24
|7
|6
|11
|38:40
|-2
|27
|9.
|Челябинск
|23
|6
|7
|10
|25:24
|+1
|25
|10.
|Уфа-2
|22
|4
|5
|13
|20:40
|-20
|17
|11.
|Лада-Тольятти
|22
|3
|5
|14
|16:52
|-36
|14