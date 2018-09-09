Носта - Волга

|25 тур
|20 мая, воскресенье
|16:00
|Носта
|1:1
|Волга
|13 тур
|7 октября, суббота
|17:00
|Волга
|3:2
|Носта
|27 тур
|4 июня, воскресенье
|16:00
|Носта
|1:2
|Волга
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Волга
|0:0
|Носта
|1 тур
|20 июля, среда
|17:00
|Носта
|1:2
|Волга
|25 тур
|19 мая, четверг
|17:00
|Волга
|1:3
|Носта
|15 тур
|14 октября, среда
|15:00
|Носта
|0:0
|Волга
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|18:00
|Волга
|1:1
|Носта
|39 тур
|5 июня, вторник
|17:00
|Волга
|2:0
|Носта
|25 тур
|29 сентября, четверг
|15:00
|Носта
|0:2
|Волга
|13 тур
|8 июля, пятница
|18:00
|Волга
|5:1
|Носта
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|23
|18
|3
|2
|48:12
|+36
|57
|2.
|КАМАЗ
|23
|11
|6
|6
|39:24
|+15
|39
|3.
|Сызрань-2003
|23
|12
|2
|9
|28:26
|+2
|38
|4.
|Волга Ул
|23
|10
|4
|9
|24:22
|+2
|34
|5.
|Носта
|23
|10
|4
|9
|35:39
|-4
|34
|6.
|Звезда
|23
|9
|7
|7
|37:32
|+5
|34
|7.
|Зенит Иж
|23
|8
|7
|8
|29:28
|+1
|31
|8.
|Урал-2
|24
|7
|6
|11
|38:40
|-2
|27
|9.
|Челябинск
|23
|6
|7
|10
|25:24
|+1
|25
|10.
|Уфа-2
|22
|4
|5
|13
|20:40
|-20
|17
|11.
|Лада-Тольятти
|22
|3
|5
|14
|16:52
|-36
|14