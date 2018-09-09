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Носта - Волга

09.09.2018, Воскресенье, 15:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Носта - Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
25 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Волга
13 тур
7 октября, суббота 17:00 Волга 3:2 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
27 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Носта 1:2 Волга
18 тур
29 октября, суббота 17:00 Волга 0:0 Носта
1 тур
20 июля, среда 17:00 Носта 1:2 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
25 тур
19 мая, четверг 17:00 Волга 1:3 Носта
15 тур
14 октября, среда 15:00 Носта 0:0 Волга
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Волга 1:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 18:00 Волга 3:0 Носта
9 тур
7 сентября, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 16:00 Носта 2:0 Волга
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 Волга 1:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
18 тур
20 октября, суббота 18:00 Волга 0:1 Носта
2 тур
24 июля, вторник 17:00 Носта 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Волга 2:0 Носта
25 тур
29 сентября, четверг 15:00 Носта 0:2 Волга
13 тур
8 июля, пятница 18:00 Волга 5:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
16 тур
24 августа, вторник 19:00 Волга 2:0 Носта
4 тур
19 мая, среда 16:00 Носта 0:3 Волга
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 00:00 Волга 4:2 Носта
9 тур
5 мая, понедельник 00:00 Носта 2:1 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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