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Алания - Динамо

09.09.2018, Воскресенье, 17:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур Алания - Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
33 тур
23 мая, среда 18:00 Динамо 1:1 Алания
17 тур
4 ноября, суббота 15:00 Алания 3:0 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
28 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 Алания
14 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Алания 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Динамо 4:2 Алания
8 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Алания 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
21 тур
26 сентября, понедельник 14:00 Алания 1:0 Динамо
5 тур
19 мая, четверг 00:00 Динамо 3:0 Алания
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Динамо 2:3 Алания
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 Алания 1:0 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Алания
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Алания 2:1 Динамо
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:2 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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