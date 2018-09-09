Введите ваш ник на сайте

Машук-КМВ - СКА

09.09.2018, Воскресенье, 17:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур Машук-КМВ - СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
29 тур
28 апреля, суббота 16:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
13 тур
11 октября, среда 15:00 СКА 0:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
3 тур
12 августа, пятница 17:30 СКА 2:3 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Машук-КМВ
5 тур
18 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
21 тур
7 ноября, среда 15:00 СКА 0:1 Машук-КМВ
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
19 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 3:0 СКА
3 тур
3 мая, вторник 00:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
22 тур
25 августа, среда 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
6 тур
13 мая, четверг 00:00 СКА 2:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
25 тур
31 августа, понедельник 00:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
7 тур
13 мая, среда 18:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:4 СКА
9 тур
5 мая, понедельник 18:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
...
  • Читайте нас: 