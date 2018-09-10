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Торпедо Вл - Текстильщик

10.09.2018, Понедельник, 18:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур Торпедо Вл - Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 18:30 Текстильщик 4:1 Торпедо Вл
12 тур
6 октября, пятница 18:00 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2017/2018)
1/64 финала
7 августа, понедельник 18:30 Текстильщик 0:0
(3:4)п		 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
25 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Текстильщик 1:1 Торпедо Вл
13 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 0:0 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
30 тур
31 мая, вторник 18:00 Торпедо Вл 0:1 Текстильщик
1 тур
20 июля, понедельник 18:30 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 17:00 Текстильщик 0:0 Торпедо Вл
5 тур
8 августа, пятница 18:30 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
30 тур
10 мая, суббота 17:00 Текстильщик 2:0 Торпедо Вл
8 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 2:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:30 Текстильщик 4:2 Торпедо Вл
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
17 тур
16 июля, пятница 18:30 Текстильщик 0:1 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
7 мая, пятница 18:30 Текстильщик 1:1
(3:4)п		 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
31 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
11 тур
8 июня, понедельник 18:00 Торпедо Вл 4:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2009/2010)
1/128 финала
14 мая, четверг 00:00 Торпедо Вл 3:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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