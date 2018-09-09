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Псков-747 - Луки-Энергия

09.09.2018, Воскресенье, 14:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур Псков-747 - Луки-Энергия
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 18:30 Луки-Энергия 1:0 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
21 тур
27 апреля, пятница 18:00 Луки-Энергия 1:1 Псков-747
9 тур
16 сентября, суббота 16:00 Псков-747 2:0 Луки-Энергия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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