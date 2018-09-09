Кордоба - Алькоркон

|29 тур
|4 марта, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|1:2
|Кордоба
|8 тур
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Кордоба
|3:0
|Алькоркон
|29 тур
|4 марта, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|1:2
|Кордоба
|8 тур
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Кордоба
|3:0
|Алькоркон
|27 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Кордоба
|1:0
|Алькоркон
|6 тур
|20 сентября, вторник
|21:00
|Алькоркон
|0:1
|Кордоба
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Осасуна
|42
|26
|9
|7
|61:35
|+26
|87
|2.
|Гранада
|42
|22
|13
|7
|54:28
|+26
|79
|3.
|Малага
|42
|21
|11
|10
|53:31
|+22
|74
|4.
|Альбасете
|42
|19
|14
|9
|56:38
|+18
|71
|5.
|Мальорка
|42
|19
|12
|11
|55:37
|+18
|69
|6.
|Депортиво
|42
|17
|17
|8
|52:32
|+20
|68
|7.
|Кадис
|42
|16
|16
|10
|55:36
|+19
|64
|8.
|Реал Ов
|42
|17
|12
|13
|50:48
|+2
|63
|9.
|Спортинг Х
|42
|16
|13
|13
|45:38
|+7
|61
|10.
|Альмерия
|42
|15
|15
|12
|53:39
|+14
|60
|11.
|Эльче
|42
|13
|16
|13
|51:52
|-1
|55
|12.
|Лас-Пальмас
|42
|12
|18
|12
|48:50
|-2
|54
|13.
|Эстремадура
|42
|14
|11
|17
|45:47
|-2
|53
|14.
|Алькоркон
|42
|14
|10
|18
|38:42
|-4
|52
|15.
|Сарагоса
|42
|13
|12
|17
|51:51
|0
|51
|16.
|Тенерифе
|42
|11
|17
|14
|42:50
|-8
|50
|17.
|Нумансия
|42
|11
|16
|15
|46:50
|-4
|49
|18.
|Луго
|42
|10
|17
|15
|45:51
|-6
|47
|19.
|Райо Махадаонда
|42
|12
|9
|21
|48:61
|-13
|45
|20.
|Химнастик
|42
|9
|9
|24
|30:63
|-33
|36
|21.
|Кордоба
|42
|7
|13
|22
|50:79
|-29
|34
|22.
|Реус Депортиу
|42
|5
|6
|31
|16:86
|-70
|21