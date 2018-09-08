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Материалы

Мексика - Уругвай

08.09.2018, Суббота, 05:08 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Уругвай
Кубок Америки 2016, группа C
Групповой этап, 1 тур
6 июня, понедельник 03:00 Мексика 3:1 Уругвай
Кубок Америки 2011, группа C
3 тур
13 июля, среда 04:45 Уругвай 1:0 Мексика
Чемпионат мира 2010, группа A
3 тур
22 июня, вторник 18:00 Мексика 0:1 Уругвай
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