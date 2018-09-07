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Коломна - Знамя Труда

07.09.2018, Пятница, 17:00 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур Коломна - Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
18 тур
7 апреля, суббота 14:00 Коломна 3:2 Знамя Труда
6 тур
27 августа, воскресенье 16:30 Знамя Труда 1:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
17 тур
26 апреля, среда 16:30 Коломна 1:0 Знамя Труда
5 тур
18 августа, четверг 17:30 Знамя Труда 1:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
29 тур
26 мая, четверг 18:00 Знамя Труда 1:1 Коломна
15 тур
17 октября, суббота 14:00 Коломна 2:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Коломна 3:1 Знамя Труда
13 тур
29 сентября, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:2 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
36 тур
5 июня, четверг 18:00 Коломна 1:0 Знамя Труда
2 тур
18 июля, четверг 18:30 Знамя Труда 0:0 Коломна
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:00 Коломна 1:2 Знамя Труда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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