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Селтик - Рейнджерс

02.09.2018, Воскресенье, 14:00 мск Глазго, стадион Селтик Парк Шотландия. Премьер-лига, 4 тур Селтик - Рейнджерс
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Селтик 5:0 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
30 тур
11 марта, воскресенье 15:00 Рейнджерс 2:3 Селтик
22 тур
30 декабря, суббота 15:00 Селтик 0:0 Рейнджерс
7 тур
23 сентября, суббота 14:00 Рейнджерс 0:2 Селтик
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), группа A
1 тур
29 апреля, суббота 14:00 Рейнджерс 1:5 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
28 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Селтик 1:1 Рейнджерс
21 тур
31 декабря, суббота 15:15 Рейнджерс 1:2 Селтик
5 тур
10 сентября, суббота 14:00 Селтик 5:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 15:45 Селтик 3:0 Рейнджерс
31 тур
25 марта, воскресенье 16:00 Рейнджерс 3:2 Селтик
21 тур
28 декабря, среда 23:45 Селтик 1:0 Рейнджерс
8 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 4:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 0:0 Селтик
27 тур
20 февраля, воскресенье 15:30 Селтик 3:0 Рейнджерс
21 тур
2 января, воскресенье 15:45 Рейнджерс 0:2 Селтик
9 тур
24 октября, воскресенье 15:45 Селтик 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
4 мая, вторник 22:45 Селтик 2:1 Рейнджерс
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
19 тур
3 января, воскресенье 15:30 Селтик 1:1 Рейнджерс
7 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:1 Селтик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 27 6 5 77:20 +57 87
2. Рейнджерс 38 23 9 6 82:27 +55 78
3. Килмарнок 38 19 10 9 50:31 +19 67
4. Абердин 38 20 7 11 57:44 +13 67
5. Хиберниан 38 14 12 12 51:39 +12 54
6. Сент-Джонстон 38 15 7 16 38:48 -10 52
7. Хартс 38 15 6 17 42:50 -8 51
8. Мазервелл 38 15 6 17 46:56 -10 51
9. Ливингстон 38 11 11 16 42:44 -2 44
10. Гамильтон Академикал 38 9 6 23 28:75 -47 33
11. Сент-Миррен 38 8 8 22 34:66 -32 32
12. Данди 38 5 6 27 31:78 -47 21
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