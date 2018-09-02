Селтик - Рейнджерс

|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|14:00
|Селтик
|5:0
|Рейнджерс
|30 тур
|11 марта, воскресенье
|15:00
|Рейнджерс
|2:3
|Селтик
|22 тур
|30 декабря, суббота
|15:00
|Селтик
|0:0
|Рейнджерс
|7 тур
|23 сентября, суббота
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|21 тур
|31 декабря, суббота
|15:15
|Рейнджерс
|1:2
|Селтик
|5 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Селтик
|5:1
|Рейнджерс
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|31 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Рейнджерс
|3:2
|Селтик
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:45
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|27
|6
|5
|77:20
|+57
|87
|2.
|Рейнджерс
|38
|23
|9
|6
|82:27
|+55
|78
|3.
|Килмарнок
|38
|19
|10
|9
|50:31
|+19
|67
|4.
|Абердин
|38
|20
|7
|11
|57:44
|+13
|67
|5.
|Хиберниан
|38
|14
|12
|12
|51:39
|+12
|54
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|15
|7
|16
|38:48
|-10
|52
|7.
|Хартс
|38
|15
|6
|17
|42:50
|-8
|51
|8.
|Мазервелл
|38
|15
|6
|17
|46:56
|-10
|51
|9.
|Ливингстон
|38
|11
|11
|16
|42:44
|-2
|44
|10.
|Гамильтон Академикал
|38
|9
|6
|23
|28:75
|-47
|33
|11.
|Сент-Миррен
|38
|8
|8
|22
|34:66
|-32
|32
|12.
|Данди
|38
|5
|6
|27
|31:78
|-47
|21