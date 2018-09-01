Биолог-Новокубанск - Академия им. Понедельника

|1/256 финала
|21 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Академия им. Понедельника
|1/256 финала
|21 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Академия им. Понедельника
|29 тур
|28 апреля, суббота
|16:30
|Академия им. Понедельника
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|13 тур
|11 октября, среда
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Академия им. Понедельника
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чайка
|28
|21
|7
|0
|64:14
|+50
|70
|2.
|Кубань
|28
|20
|7
|1
|47:19
|+28
|67
|3.
|Волгарь
|28
|18
|5
|5
|48:22
|+26
|59
|4.
|Черноморец Нв
|28
|16
|4
|8
|55:23
|+32
|52
|5.
|Дружба
|28
|15
|0
|13
|33:36
|-3
|45
|6.
|Легион
|28
|11
|9
|8
|30:21
|+9
|42
|7.
|Спартак Нч
|28
|10
|10
|8
|38:30
|+8
|40
|8.
|Биолог-Новокубанск
|28
|11
|4
|13
|32:39
|-7
|37
|9.
|Динамо Ст
|28
|10
|4
|14
|36:48
|-12
|34
|10.
|Алания
|28
|9
|6
|13
|35:40
|-5
|33
|11.
|Машук-КМВ
|28
|7
|8
|13
|31:40
|-9
|29
|12.
|Краснодар-3
|28
|7
|7
|14
|37:51
|-14
|28
|13.
|СКА
|28
|5
|9
|14
|19:33
|-14
|24
|14.
|Ангушт
|28
|2
|9
|17
|13:47
|-34
|15
|15.
|Академия им. Понедельника
|28
|2
|3
|23
|11:66
|-55
|9