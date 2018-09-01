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Славия - Виктория

01.09.2018, Суббота, 20:00 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 7 тур Славия - Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 19:30 Славия 2:0 Виктория
13 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Виктория 1:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Виктория
5 тур
28 августа, воскресенье 20:30 Виктория 3:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Славия 5:0 Виктория
1 тур
24 июля, пятница 18:30 Виктория 2:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
18 марта, среда 20:00 Виктория 1:0 Славия
5 тур
23 августа, суббота 22:15 Славия 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Славия 0:2 Виктория
11 тур
19 октября, суббота 22:15 Виктория 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 20:00 Виктория 0:1 Славия
13 тур
4 ноября, воскресенье 21:05 Славия 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Виктория 3:0 Славия
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
25 апреля, понедельник 20:30 Виктория 2:2 Славия
11 тур
1 октября, пятница 21:30 Славия 0:1 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Виктория 4:2 Славия
14 тур
9 ноября, понедельник 19:30 Славия 0:0 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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