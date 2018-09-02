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Риу Аве - Портимоненси

02.09.2018, Воскресенье, 18:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 4 тур Риу Аве - Портимоненси
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
29 января, понедельник 22:00 Портимоненси 4:1 Риу Аве
3 тур
18 августа, пятница 22:30 Риу Аве 2:0 Портимоненси
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
19 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Портимоненси
4 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Портимоненси 3:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 28 3 3 103:31 +72 87
2. Порту 34 27 4 3 74:20 +54 85
3. Спортинг 34 23 5 6 72:33 +39 74
4. Брага 34 21 4 9 56:37 +19 67
5. Гимараеш 34 15 7 12 46:34 +12 52
6. Морейренcе 34 16 4 14 39:44 -5 52
7. Риу Аве 34 12 9 13 50:52 -2 45
8. Боавишта 34 13 5 16 34:40 -6 44
9. Белененсеш 34 10 13 11 42:51 -9 43
10. Санта-Клара 34 11 9 14 43:45 -2 42
11. Портимоненси 34 11 6 17 44:59 -15 39
12. Маритиму 34 12 3 19 26:44 -18 39
13. Витория 34 8 12 14 28:39 -11 36
14. Авеш 34 10 6 18 35:49 -14 36
15. Тондела 34 9 8 17 40:54 -14 35
16. Шавиш 34 8 8 18 34:57 -23 32
17. Насионал Ф 34 7 7 20 33:73 -40 28
18. Фейренсе 34 3 11 20 27:64 -37 20
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