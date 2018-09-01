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Белененсеш - Витория Сетубал

01.09.2018, Суббота, 18:30 мск Лиссабон, стадион До Рестело Португалия. Примейра, 4 тур Белененсеш - Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
6 февраля, вторник 00:01 Витория Сетубал 3:0 Белененсеш
4 тур
25 августа, пятница 22:30 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2016/2017)
18 тур
22 января, воскресенье 21:00 Белененсеш 1:2 Витория Сетубал
1 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 2:0 Белененсеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 0:1 Белененсеш
12 тур
5 декабря, суббота 19:15 Белененсеш 0:3 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 22:15 Витория Сетубал 1:1 Белененсеш
7 тур
5 октября, воскресенье 23:15 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Белененсеш 1:3 Витория Сетубал
8 тур
26 октября, суббота 23:15 Витория Сетубал 0:0 Белененсеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 00:15 Витория Сетубал 1:2 Белененсеш
15 тур
11 января, понедельник 23:15 Белененсеш 0:0 Витория Сетубал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 28 3 3 103:31 +72 87
2. Порту 34 27 4 3 74:20 +54 85
3. Спортинг 34 23 5 6 72:33 +39 74
4. Брага 34 21 4 9 56:37 +19 67
5. Гимараеш 34 15 7 12 46:34 +12 52
6. Морейренcе 34 16 4 14 39:44 -5 52
7. Риу Аве 34 12 9 13 50:52 -2 45
8. Боавишта 34 13 5 16 34:40 -6 44
9. Белененсеш 34 10 13 11 42:51 -9 43
10. Санта-Клара 34 11 9 14 43:45 -2 42
11. Портимоненси 34 11 6 17 44:59 -15 39
12. Маритиму 34 12 3 19 26:44 -18 39
13. Витория 34 8 12 14 28:39 -11 36
14. Авеш 34 10 6 18 35:49 -14 36
15. Тондела 34 9 8 17 40:54 -14 35
16. Шавиш 34 8 8 18 34:57 -23 32
17. Насионал Ф 34 7 7 20 33:73 -40 28
18. Фейренсе 34 3 11 20 27:64 -37 20
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