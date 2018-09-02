Гронинген - Зволле

|27 тур
|11 марта, воскресенье
|14:30
|Гронинген
|2:0
|Зволле
|7 тур
|30 сентября, суббота
|20:45
|Зволле
|3:2
|Гронинген
|27 тур
|11 марта, воскресенье
|14:30
|Гронинген
|2:0
|Зволле
|7 тур
|30 сентября, суббота
|20:45
|Зволле
|3:2
|Гронинген
|31 тур
|16 апреля, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|5:1
|Зволле
|14 тур
|26 ноября, суббота
|21:45
|Зволле
|0:4
|Гронинген
|21 тур
|30 января, суббота
|21:45
|Зволле
|1:3
|Гронинген
|11 тур
|31 октября, суббота
|20:30
|Гронинген
|2:0
|Зволле
|33 тур
|10 мая, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|0:1
|Зволле
|12 тур
|8 ноября, суббота
|21:45
|Зволле
|2:0
|Гронинген
|31 тур
|4 апреля, пятница
|22:00
|Зволле
|0:1
|Гронинген
|14 тур
|24 ноября, воскресенье
|17:30
|Гронинген
|0:0
|Зволле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|34
|28
|2
|4
|119:32
|+87
|86
|2.
|ПСВ
|34
|26
|5
|3
|98:26
|+72
|83
|3.
|Фейеноорд
|34
|20
|5
|9
|75:41
|+34
|65
|4.
|Алкмаар
|34
|17
|7
|10
|64:43
|+21
|58
|5.
|Витесс
|34
|14
|11
|9
|70:51
|+19
|53
|6.
|Утрехт
|34
|15
|8
|11
|60:51
|+9
|53
|7.
|Хераклес
|34
|15
|3
|16
|61:68
|-7
|48
|8.
|Гронинген
|34
|13
|6
|15
|39:41
|-2
|45
|9.
|АДО Ден Хааг
|34
|12
|9
|13
|58:63
|-5
|45
|10.
|Виллем II
|34
|13
|5
|16
|58:72
|-14
|44
|11.
|Херенвен
|34
|10
|11
|13
|64:73
|-9
|41
|12.
|Венло
|34
|11
|8
|15
|47:63
|-16
|41
|13.
|Зволле
|34
|11
|6
|17
|44:57
|-13
|39
|14.
|Эммен
|34
|10
|8
|16
|41:72
|-31
|38
|15.
|Фортуна Сд
|34
|9
|7
|18
|50:80
|-30
|34
|16.
|Экселсиор
|34
|9
|6
|19
|46:79
|-33
|33
|17.
|Де Графсхап
|34
|8
|5
|21
|38:75
|-37
|29
|18.
|НАК Бреда
|34
|5
|8
|21
|29:74
|-45
|23