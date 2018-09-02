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Гронинген - Зволле

02.09.2018, Воскресенье, 13:15 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 4 тур Гронинген - Зволле
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
11 марта, воскресенье 14:30 Гронинген 2:0 Зволле
7 тур
30 сентября, суббота 20:45 Зволле 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
31 тур
16 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 5:1 Зволле
14 тур
26 ноября, суббота 21:45 Зволле 0:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
21 тур
30 января, суббота 21:45 Зволле 1:3 Гронинген
11 тур
31 октября, суббота 20:30 Гронинген 2:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
33 тур
10 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 0:1 Зволле
12 тур
8 ноября, суббота 21:45 Зволле 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
4 апреля, пятница 22:00 Зволле 0:1 Гронинген
14 тур
24 ноября, воскресенье 17:30 Гронинген 0:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
23 февраля, суббота 22:45 Гронинген 1:0 Зволле
6 тур
22 сентября, суббота 20:45 Зволле 1:2 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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