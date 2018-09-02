Введите ваш ник на сайте

Брондбю - Мидтьюлланд

02.09.2018, Воскресенье, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 8 тур Брондбю - Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
8 тур
14 мая, понедельник 20:00 Брондбю 0:1 Мидтьюлланд
4 тур
19 апреля, четверг 21:00 Мидтьюлланд 2:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
1 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 4:2 Брондбю
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Брондбю
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:3 Брондбю
19 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
1 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
16 тур
24 ноября, воскресенье 22:15 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
5 тур
16 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 5:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Мидтьюлланд 2:4 Брондбю
12 тур
18 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
...
  • Читайте нас: 