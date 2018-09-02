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Эсбьерг - Копенгаген

02.09.2018, Воскресенье, 17:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 8 тур Эсбьерг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Эсбьерг
2 тур
23 июля, суббота 18:00 Эсбьерг 0:4 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 1:4 Копенгаген
19 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
21 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Эсбьерг 0:1 Копенгаген
10 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 21:00 Копенгаген 2:2 Эсбьерг
15 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
8 тур
14 сентября, суббота 19:00 Копенгаген 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:2 Эсбьерг
12 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Эсбьерг 2:2 Копенгаген
4 тур
4 августа, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 17:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
19 тур
4 декабря, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Эсбьерг
2 тур
24 июля, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 22:00 Копенгаген 3:2 Эсбьерг
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Копенгаген
11 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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