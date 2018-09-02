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Оденсе - Нордшелланд

02.09.2018, Воскресенье, 13:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 8 тур Оденсе - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
16 февраля, пятница 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
1 тур
17 июля, понедельник 20:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
5 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
11 тур
2 октября, пятница 19:00 Нордшелланд 1:5 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Оденсе
15 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
9 тур
29 сентября, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 17:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Оденсе
6 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
10 мая, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Оденсе
12 тур
5 октября, пятница 20:30 Оденсе 3:0 Нордшелланд
3 тур
29 июля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
14 мая, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:0 Оденсе
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 16:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:4 Оденсе
8 тур
11 сентября, суббота 19:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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