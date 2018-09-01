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Сендерийск - Хобро

01.09.2018, Суббота, 17:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 8 тур Сендерийск - Хобро
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
ответный матч		 13 мая, воскресенье 17:00 Хобро 3:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
первый матч		 6 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:1 Хобро
8 тур
8 сентября, пятница 21:15 Хобро 3:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 17:00 Хобро 1:2 Сендерийск
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Сендерийск 2:0 Хобро
5 тур
17 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 15:00 Хобро 2:2 Сендерийск
18 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Хобро
7 тур
15 сентября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Хобро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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