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Сент-Труйден - Остенде

01.09.2018, Суббота, 21:00 мск Брюссель, стадион Штайен Бельгия. Про-Лига, 6 тур Сент-Труйден - Остенде
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 6 тур
28 апреля, суббота 21:30 Сент-Труйден 4:1 Остенде
За место в Лиге Европы, 3 тур
15 апреля, воскресенье 21:00 Остенде 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 22:00 Остенде 2:0 Сент-Труйден
11 тур
21 октября, суббота 21:00 Сент-Труйден 1:0 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
24 тур
28 января, суббота 22:00 Сент-Труйден 3:0 Остенде
9 тур
30 сентября, пятница 21:30 Остенде 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
18 тур
5 декабря, суббота 20:00 Остенде 1:2 Сент-Труйден
3 тур
8 августа, суббота 21:00 Сент-Труйден 1:1 Остенде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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