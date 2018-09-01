Сент-Труйден - Остенде

|За место в Лиге Европы, 6 тур
|28 апреля, суббота
|21:30
|Сент-Труйден
|4:1
|Остенде
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|15 апреля, воскресенье
|21:00
|Остенде
|2:2
|Сент-Труйден
|За место в Лиге Европы, 6 тур
|28 апреля, суббота
|21:30
|Сент-Труйден
|4:1
|Остенде
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|15 апреля, воскресенье
|21:00
|Остенде
|2:2
|Сент-Труйден
|28 тур
|24 февраля, суббота
|22:00
|Остенде
|2:0
|Сент-Труйден
|11 тур
|21 октября, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|1:0
|Остенде
|24 тур
|28 января, суббота
|22:00
|Сент-Труйден
|3:0
|Остенде
|9 тур
|30 сентября, пятница
|21:30
|Остенде
|2:2
|Сент-Труйден
|18 тур
|5 декабря, суббота
|20:00
|Остенде
|1:2
|Сент-Труйден
|3 тур
|8 августа, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|1:1
|Остенде
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Генк
|30
|18
|9
|3
|63:31
|+32
|63
|2.
|Брюгге
|30
|16
|8
|6
|64:32
|+32
|56
|3.
|Стандард
|30
|15
|8
|7
|49:35
|+14
|53
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|6
|9
|49:34
|+15
|51
|5.
|Гент
|30
|15
|5
|10
|53:45
|+8
|50
|6.
|Антверпен
|30
|14
|7
|9
|39:34
|+5
|49
|7.
|Сент-Труйден
|30
|12
|11
|7
|47:36
|+11
|47
|8.
|Кортрейк
|30
|12
|7
|11
|44:42
|+2
|43
|9.
|Шарлеруа
|30
|12
|6
|12
|43:43
|0
|42
|10.
|Мускрон
|30
|11
|7
|12
|33:33
|0
|40
|11.
|Зюлте-Варегем
|30
|8
|9
|13
|49:60
|-11
|33
|12.
|Эйпен
|30
|10
|2
|18
|34:57
|-23
|32
|13.
|Серкль Брюгге
|30
|7
|7
|16
|35:59
|-24
|28
|14.
|Ваасланд-Беверен
|30
|5
|12
|13
|37:50
|-13
|27
|15.
|Остенде
|30
|6
|9
|15
|29:52
|-23
|27
|16.
|Локерен
|30
|5
|5
|20
|28:53
|-25
|20