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Динамо-Брест - Минск

01.09.2018, Суббота, 19:30 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Динамо-Брест - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
5 тур
27 апреля, пятница 17:30 Минск 3:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
30 июля, воскресенье 18:30 Динамо-Брест 4:0 Минск
1 тур
1 апреля, суббота 14:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
7 августа, воскресенье 17:30 Минск 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
2 тур
20 апреля, понедельник 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
32 тур
29 ноября, суббота 14:00 Минск 5:2 Динамо-Брест
27 тур
18 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 19:30 Динамо-Брест 2:3 Минск
1 тур
29 марта, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
31 тур
23 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
26 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Минск 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:1 Минск
7 тур
4 мая, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Минск 0:0 Динамо-Брест
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
11 тур
16 мая, среда 20:00 Динамо-Брест 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
14 тур
19 июня, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
3 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
2 октября, суббота 17:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
15 тур
19 июня, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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