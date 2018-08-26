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Носта - Лада-Тольятти

26.08.2018, Воскресенье, 15:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Носта - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:1 Носта
12 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
24 тур
19 мая, пятница 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Носта
13 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Носта
5 тур
16 августа, вторник 16:00 Носта 2:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
20 тур
20 апреля, среда 15:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
10 тур
15 сентября, вторник 16:30 Лада-Тольятти 0:1 Носта
2 тур
28 июля, вторник 16:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
7 августа, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
24 тур
18 мая, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 2:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Носта
5 тур
15 августа, пятница 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
26 тур
30 мая, пятница 16:00 Носта 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 13:00 Носта 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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