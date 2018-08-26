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Нефтехимик - Челябинск

26.08.2018, Воскресенье, 16:00 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Нефтехимик - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
18 тур
10 апреля, вторник 15:30 Челябинск 2:0 Нефтехимик
6 тур
25 августа, пятница 18:00 Нефтехимик 2:2 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
24 августа, среда 16:00 Челябинск 2:0 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 18:00 Нефтехимик 1:1 Челябинск
11 тур
21 сентября, понедельник 15:00 Челябинск 1:1 Нефтехимик
3 тур
3 августа, понедельник 18:00 Нефтехимик 1:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Нефтехимик 3:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 16:30 Челябинск 0:0 Нефтехимик
23 тур
15 сентября, четверг 16:00 Нефтехимик 2:0 Челябинск
11 тур
24 июня, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
14 тур
10 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
2 тур
4 мая, вторник 18:00 Нефтехимик 2:0 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
25 тур
19 сентября, суббота 13:00 Нефтехимик 0:3 Челябинск
9 тур
11 июня, четверг 16:30 Челябинск 6:0 Нефтехимик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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